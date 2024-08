Bermuda opgelucht na overtrekken orkaan Ernesto

BERMUDA (ANP/RTR) - Orkaan Ernesto is zaterdag behoorlijk tekeer gegaan op Bermuda, maar toch kon de bevolking van het Britse eiland opgelucht ademhalen nadat het natuurgeweld goeddeels was overgetrokken. Op veel plaatsen viel de stroom uit, werden bomen ontworteld en liepen straten onder water, maar ernstige persoonlijke ongelukken en onherstelbare schade aan huizen en bezittingen bleven uit.

Ernesto, van de 'lichte' categorie 1, ging gepaard met extreme windstoten, die de golven voor de kust opstuwden tot soms 10 meter, en hevige regen. Volgens de meteorologische dienst viel er plaatselijk 150 millimeter. In de nasleep komt er tot in de loop van zondag nog meer hemelwater neer.

Het centrum van de orkaan is Bermuda, dat op ongeveer 1000 kilometer uit de kust van Zuid- en Noord-Carolina ligt, inmiddels voorbij en trekt in noordnoordoostelijke richting over de Noordelijke Atlantische Oceaan.

Volgens de berekeningen van de weerdeskundigen kan Ernesto maandag laat aan land komen in het zuidoosten van het Canadese eiland Newfoundland. Hoewel de Amerikaanse oostkust gespaard lijkt te blijven, zijn de strandliefhebbers gewaarschuwd voor levensgevaarlijke golven en verraderlijke stromingen. Zwemmen in zee is begin volgende week af te raden.