Bertram: vermoedelijke sabotage op spoor 'bijzonder zorgelijk'

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Annet Bertram (Openbaar Vervoer) noemt het "bijzonder zorgelijk" dat de grote treinstoring in het noorden en midden van het land met opzet lijkt te zijn veroorzaakt. "Het is nu zaak dat dit heel goed onderzocht wordt", laat de CDA-bewindsvrouw via een woordvoerder weten.

Een storing zorgt al de hele ochtend voor problemen op het spoor in een deel van het land. ProRail liet eerder weten dat sabotage waarschijnlijk de oorzaak is. Op meerdere plekken zijn "materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd", aldus een woordvoerder van de spoorbeheerder.