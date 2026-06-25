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Berucht Amerikaans detentiecentrum 'Alligator Alcatraz' gesloten

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 1:01
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WASHINGTON (ANP) - De omstreden Amerikaanse detentiefaciliteit die bekendstaat als Alligator Alcatraz is gesloten, melden de autoriteiten. Er zaten geen gevangenen meer en het centrum was niet langer nodig als noodfaciliteit, aldus de gouverneur van Florida, Ron DeSantis.
De gevangenis werd gebouwd om strenger beleid rond immigratie te kunnen uitvoeren. Er was veel kritiek op omdat omstandigheden in de faciliteit slecht zouden zijn en de gedetineerden niet altijd een eerlijk proces kregen. Daarnaast was er protest van natuurbeschermers en oorspronkelijke bewoners, die aanvoerden dat de gevangenis het ecosysteem aantastte en bedreigde soorten in gevaar bracht. In het moerasgebied leven onder meer alligators en krokodillen.
Volgens DeSantis zijn dankzij de faciliteit veel "gevaarlijke" mensen Florida en de VS uit gestuurd. De gevangenis, die volgens schattingen vele miljoenen tot 1 miljard dollar kostte, is minder dan een jaar in gebruik geweest.
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