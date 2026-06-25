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Personeel verpleeg- en thuiszorg krijgt er 7,4 procent loon bij

Economie
door anp
vrijdag, 26 juni 2026 om 1:02
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DEN HAAG (ANP) - Medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuis- en jeugdgezondheidszorg krijgen de komende twee jaar een loonstijging van 7,4 procent. Dat zijn de vakbonden met de werkgevers overeengekomen.
De nieuwe cao gaat vanaf 1 september in, mits leden van de vakbonden akkoord gaan. De loonstijging gaat in vier stappen. Onder de cao vallen een half miljoen medewerkers, waarmee die volgens vakbond CNV de grootste is van Nederland. Ook gaat de reiskostenvergoeding voor werkverkeer en woon-werkverkeer met enkele centen per kilometer omhoog.
CNV-bestuurder Bart Schnoor laat weten positief te zijn over het bereikte resultaat. "Het levert meer geld op voor vooral de laagste inkomens, met name voor de huishoudelijke zorg."
Marion van Zoom van werkgeversorganisatie ActiZ spreekt van een mooi resultaat. "We hebben niet alleen afspraken over loon gemaakt maar juist ook over onderwerpen die voor medewerkers in de dagelijkse praktijk belangrijk zijn, zoals werkdruk, veiligheid en zeggenschap."
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