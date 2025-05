Beschietingen tussen Indiase en Pakistaanse militairen in Kasjmir

SRINAGAR (ANP/AFP) - Pakistaanse en Indiase soldaten hebben in de nacht van woensdag op donderdag schoten uitgewisseld in de regio Kasjmir. In de nacht ervoor voerde India aanvallen uit op Pakistan, waarbij volgens het Pakistaanse leger meer dan dertig mensen omkwamen.

Het Indiase leger meldt donderdagochtend dat er in de nacht met handwapens is geschoten en artillerievuur is uitgewisseld langs de bestandslijn die dwars door Kasjmir loopt en de feitelijke grens tussen India en Pakistan vormt.

De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif zei woensdag op de nationale televisie dat India "de gevolgen zal moeten dragen" van de aanvallen in de nacht ervoor.