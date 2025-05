CBS: vertrouwen in instituties afgelopen jaren toegenomen

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen in instituties als het leger, de politie en rechters is de afgelopen twaalf jaar toegenomen, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau deed onderzoek tussen 2012 en 2024 onder mensen van 15 jaar of ouder. Ten opzichte van 2012 is het aandeel mensen dat vertrouwen heeft in verschillende instituties toegenomen.

Zo steeg het vertrouwen in rechters van 69 procent in 2012 naar 78 procent in 2024. Het geloof in de politie steeg van 68 procent in 2012 naar 79 procent vorig jaar. In 2024 had 68 procent van de mensen vertrouwen in het leger. Dit was in 2012 nog 59 procent.

Het vertrouwen in het leger bereikte een hoogtepunt in 2020 en 2021, maar daalde na de Russische inval in Oekraïne in 2022. Daarna trok het weer aan. Mensen met een hoger opleidingsniveau hebben meer vertrouwen in rechters, politie en het leger.

Pers, ambtenaren, banken

Ook het geloof in de pers, ambtenaren, banken en de Europese Unie nam toe ten opzichte van 2012. Zo had in 2024 volgens het CBS de helft van de bevolking vertrouwen in de EU. In 2012 was dat nog 39 procent.

Het vertrouwen in de Tweede Kamer steeg sinds 2012 ook, maar nam af na de coronacrisis. In het eerste coronajaar zei nog 53 procent van de mensen geloof te hebben in de Tweede Kamer. Dat daalde naar 30 procent in 2022 en dat is lager dan in 2012. Daarna daalde het percentage niet verder, aldus het CBS. Ook het vertrouwen in grote bedrijven nam af ten opzichte van 2012.