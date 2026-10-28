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Beslag op half miljoen aan illegale vapes in Tilburg

Samenleving
door anp
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TILBURG (ANP) - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een groot aantal illegale vapes gevonden in een pand aan de Lannerstraat in Tilburg. In het pand lagen 5100 THC-vapes en 17.120 vapes met een smaakje opgeslagen die samen een geschatte waarde hadden van bijna 500.000 euro, meldt de politie woensdag. Een 28-jarige Tilburger is aangehouden.
De vapes zijn in beslag genomen, evenals twee jammers. Dat zijn apparaten die de ontvangst van een radiosignaal verstoren.
De verkoop van smaakjes- en THC-vapes is in Nederland verboden. De politie waarschuwt dat de inhoud van een vape niet altijd duidelijk is en dat drugsvapes zeer geconcentreerde hennepolie of synthetische cannabinoïden kunnen bevatten, die extra schadelijk kunnen zijn. "Laat je niet misleiden door het uiterlijk van een vape of aanbiedingen via sociale media. Onderschat de risico's van vapes niet."
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