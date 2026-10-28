Verstappens voormalige teamgenoot Pérez tot 2029 bij Cadillac

MEXICO-STAD (ANP) - De Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio Pérez (36) blijft langer voor Cadillac rijden. Hij heeft een contract tot 2029 getekend bij het Amerikaanse team. Dat heeft het team woensdag bekendgemaakt. Pérez was eerder teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Pérez start zondag voor zijn eigen publiek in Mexico-Stad voor de 300e keer bij een race in de Formule 1. 'Checo' wist zes keer een Grote Prijs te winnen. Bij Cadillac is Pérez met name door de kwaliteit van de auto veroordeeld tot een plek in de achterhoede.

De coureur is tevreden over zijn rol bij Cadillac. "Vanaf de eerste dag geloofde ik in het project van Cadillac. Het verlengen van mijn verbintenis voelt als een logisch vervolg op dit hoofdstuk", stelt Pérez in een verklaring. "Het vanaf de basis opbouwen van een Formule 1-team vergt tijd, onvermoeibare inzet en geduld, maar de vooruitgang die we samen boeken is lonend."