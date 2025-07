Eerste bevindingen crowd control room tijdens Vierdaagse positief

NIJMEGEN (ANP) - Burgemeester Hubert Bruls is tot nu toe te spreken over de proef met een crowd control room tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar zitten voor het eerst onder meer de organisatie van de Vierdaagse, de Vierdaagsefeesten, de hulpdiensten en de NS bij elkaar om snel te kunnen schakelen bij drukte. "So far, so good", aldus Bruls.

Iedere middag komen zo'n 20 tot 25 mensen samen in het gemeentehuis en houden ze tot in de nacht via een groot aantal beeldschermen de mensenmassa's in Nijmegen in de gaten. "Overdag, maar zeker ook tijdens de Vierdaagsefeesten is het op sommige plekken in de stad gigantisch druk. Het is dan heel nuttig om met allerlei partijen ter plekke informatie uit te kunnen wisselen en actie te ondernemen. Dat gaat sneller als je samen zit."

Volgens Bruls heeft de crowd control room zich de afgelopen dagen al meerdere keren bewezen. Niet alleen bij drukte, maar ook bij de vredesdemonstratie die donderdag plaatsvond langs de route.