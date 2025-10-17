Bestand tussen Pakistan en Afghanistan verlopen

KABUL/ISLAMABAD (ANP/AFP/RTR) - Een 48 uur durende wapenstilstand tussen Pakistan en Afghanistan is vrijdagmiddag verlopen. De landen hebben niets gemeld over verlenging, maar volgens bronnen is besloten dat het staakt-het-vuren blijft gelden tot na afronding van een gepland overleg in Qatar.

Volgens de bronnen is een Pakistaanse delegatie al in Doha aangekomen. Een Afghaanse delegatie zou zaterdag in de Qatarese hoofdstad arriveren.

Vrijdag vond een zelfmoordaanslag plaats op militairen in Pakistan, dicht bij de grens met Afghanistan. Daar zijn volgens bronnen zeven Pakistaanse militairen omgekomen. De identiteit van de aanvallers is niet bekend en geen enkele groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.

Het bestand ging woensdag in na dagenlange gevechten waarbij tientallen doden en honderden gewonden vielen. Het geweld tussen de landen, het ergste in decennia, brak uit nadat Pakistan had geëist dat Afghanistan militanten zou aanpakken die aanvallen op Pakistan uitvoerden.