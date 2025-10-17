ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bestand tussen Pakistan en Afghanistan verlopen

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 17:51
anp171025184 1
KABUL/ISLAMABAD (ANP/AFP/RTR) - Een 48 uur durende wapenstilstand tussen Pakistan en Afghanistan is vrijdagmiddag verlopen. De landen hebben niets gemeld over verlenging, maar volgens bronnen is besloten dat het staakt-het-vuren blijft gelden tot na afronding van een gepland overleg in Qatar.
Volgens de bronnen is een Pakistaanse delegatie al in Doha aangekomen. Een Afghaanse delegatie zou zaterdag in de Qatarese hoofdstad arriveren.
Vrijdag vond een zelfmoordaanslag plaats op militairen in Pakistan, dicht bij de grens met Afghanistan. Daar zijn volgens bronnen zeven Pakistaanse militairen omgekomen. De identiteit van de aanvallers is niet bekend en geen enkele groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist.
Het bestand ging woensdag in na dagenlange gevechten waarbij tientallen doden en honderden gewonden vielen. Het geweld tussen de landen, het ergste in decennia, brak uit nadat Pakistan had geëist dat Afghanistan militanten zou aanpakken die aanvallen op Pakistan uitvoerden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

collage 26

Mensen die deze 8 gedragingen vertonen, voelen zich verheven boven anderen.

ANP-539037728

Peiling: Opmars D66, PVV en GL/PvdA vallen verder terug

ANP-534332802

10 signalen die kunnen wijzen op kanker

ANP-536472179

Miljoenen mensen kunnen niet meer goed ruiken. En dat hebben ze zelf niet door

shutterstock_565133137

Wandelen is gezond. Achteruit wandelen nog gezonder

Loading