Defensie koopt samen met Duitsland 222 pantservoertuigen

DEN HAAG (ANP) - Nederland en Duitsland kopen samen 222 Boxer Schakals. Het contract is vrijdag getekend, laat het ministerie van Defensie weten. De pantserwielvoertuigen moeten de vuurkracht van 13 Lichte Brigade in Oirschot versterken. In eerste instantie koopt Nederland 72 Boxers waarvan de oplevering over drie jaar is.

De Nederlandse en Duitse landmacht werken nauw samen. Dat wordt makkelijker door hetzelfde materieel aan te schaffen. De NAVO wil ook dat Nederland de gevechtskracht van de infanterie versterkt.

Defensie heeft al 200 Boxers. Die kunnen onder meer dienen als commandopost, ambulance en voor vrachttransport.