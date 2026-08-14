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Bestuur Kennedy Center wil Trumps naam weer op gevel

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 2:11
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WASHINGTON (ANP/RTR) - Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Donald Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Dat meldt het Democratische congreslid Joyce Beatty, die in het bestuur zit. Een rechter bepaalde eerder dat het cultuurcentrum niet zonder toestemming van het Congres kan worden hernoemd.
Volgens Beatty wil het bestuur op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is "gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump". Ook wil het bestuur het terrein President Donald J. Trump Plaza noemen.
Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen. Een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Dat gebeurde in juni. Een hof van beroep wees vorige maand een verzoek af om de naam in afwachting van verdere juridische procedures te laten staan.
Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde volgens Beatty ook om het centrum twee jaar te sluiten voor renovaties.
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