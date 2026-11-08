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Bestuur Nvidia onderzoekt spionagezaak na bekentenis overspel CEO

Samenleving
door anp
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SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het bestuur van het Amerikaanse AI-chipconcern Nvidia stelt een onderzoek in naar de vraag of topman Jensen Huang het doelwit was van een buitenlandse spionageoperatie. De aankondiging van het onderzoek volgde op een bekentenis van Huang aan zijn medewerkers dat hij ontrouw is geweest aan zijn echtgenote.
Vrijdag werd bekend dat de Nvidia-topman volgens Amerikaanse inlichtingendiensten een romantische relatie had opgebouwd met een vrouw die voor een Chinese inlichtingendienst werkte. Volgens The New York Times, die hierover als eerste berichtte, was zij gerekruteerd om informatie over Huang te verzamelen.
De 63-jarige Huang heeft verklaard volledig mee te werken aan het onderzoek. In afwachting van de resultaten blijft hij aan als CEO van de chipfabrikant.
Het bestuur van het bedrijf zegt dat het vooralsnog geen reden heeft om aan te nemen dat de nationale veiligheid of geheimen van Nvidia in het gedrang zijn gekomen door Huangs affaire.
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