Van rood vlees eten ga je eerder dood

Het eten van veel rood vlees kan het leven verkorten. Dat blijkt uit een studie van de Harvard Medical School onder 120.000 volwassenen. De onderzoekers ondervonden dat het eten van veel rood vlees gepaard ging met een significant verhoogd risico op het overlijden aan hart- en vaatziekten en kanker. Zodra het rode vlees wordt vervangen door vis, kip of noten, worden deze risico's verlaagd.

Een extra portie onverwerkt rood vlees bij iemands dagelijkse voeding verhoogt het risico op overlijden met 13 %, de kans op dodelijke hart- en vaatziekten met 18 % en de kans op overlijden aan kanker met 10 %. Bij verwerkt rood vlees, zoals vleeswaren en worst, liggen de risico’s nog eens een paar procent hoger.

Met de studie suggeren de onderzoekers dat het verzadigde vet van rood vlees de oorzaak is van de toenemende kans op hart- en vaatziekte. Het natrium in verwerkt vlees zou de kans op die ziekten verhogen door het effect van natrium op de bloeddruk. De onderzoekers analyseerden de gegevens van bijna 38.000 mannen tussen 1986 en 2008 en de gegevens van zo'n 84.000 vrouwen tussen 1980 en 2008.

Van de Amerikaanse gezonde voeding-expert Brian Ornish mag je af en toe best een stukje rood vlees eten. "Maar beschouw het als een traktatie."