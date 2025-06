Bestuur SP wil Jimmy Dijk als lijsttrekker

DEN HAAG (ANP) - Het bestuur van de SP heeft fractievoorzitter Jimmy Dijk voorgedragen als lijsttrekker. Zonder tegenkandidaat wordt het lijsttrekkerschap van Dijk op 28 juni definitief vastgesteld op het partijcongres.

Dijk is vereerd met de voordracht. Hij wil meeregeren met zijn partij. "Het is tijd voor een sterke SP in een sociaal kabinet. Ik werk graag met iedereen samen die ook voor mensen opkomt en sociale plannen heeft."

Volgens partijvoorzitter Lieke van Rossum neemt Dijk "geen blad voor de mond" en heeft hij "een stevige dosis lef".

Eerder deze week werden ook andere partijleiders al voorgedragen als lijsttrekker voor hun partij. Zo willen de besturen van de VVD en het CDA dat respectievelijk Dilan Yeşilgöz en Henri Bontenbal de lijsten aanvoeren bij de komende Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober.