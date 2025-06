Bestuur wil partijleider Chris Stoffer als lijsttrekker SGP

DEN HAAG (ANP) - Het bestuur van de SGP wil graag dat partijleider Chris Stoffer de lijst gaat trekken bij de vervroegde landelijke verkiezingen eind oktober. Partijvoorzitter Dick van Meeuwen is blij dat de 50-jarige Stoffer hiertoe opnieuw bereid is. De leden van de orthodox-christelijke partij mogen nog stemmen over de voordracht. Dat gebeurt op 4 juli, laat de partij dinsdag weten.

Stoffer vindt de voordracht en het vertrouwen van het bestuur "heel eervol". Van Meeuwen prijst Stoffer als "een bewezen verbinder en kundig voorman, die vrijmoedig staat voor christelijke waarden en normen én zichtbaar resultaten bereikt. Hij heeft oog voor iedereen en zegt waar het op staat."

De SGP-leider zit sinds 2018 in de Tweede Kamer en werd in 2023 fractievoorzitter na het vertrek van Kees van der Staaij.