IND behandelt asielaanvragen uit onrustige regio's Libanon weer

DEN HAAG (ANP) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND gaat asielaanvragen van mensen die zijn gevlucht uit drie onrustige regio's in Libanon weer beoordelen, meldt asielminister David van Weel (VVD). Het kabinet besloot in november om tijdelijk geen beslissingen te nemen over deze asielaanvragen omdat het conflict tussen Israël en Hezbollah escaleerde in deze regio's.

Jaarlijks melden enkele tientallen asielzoekers uit Libanon zich in Nederland. Het is niet bekend hoeveel van deze mensen uit de regio's Zuid, Nabatiye en Baalbek-Hermel komen, waarover dit besluit gaat.

In deze regio's is volgens Van Weel nog altijd sprake van geweld tussen Israël en de militante beweging. Maar volgens de demissionair bewindsman gaat het om relatief weinig willekeurig geweld en worden vooral militaire doelen aangevallen. Mensen uit deze gebieden komen daarom niet automatisch in aanmerking voor asiel. De IND zal per persoon beoordelen of die gevaar loopt en dus in aanmerking komt voor bescherming.