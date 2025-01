Bestuur William Schrikker Stichting blijft aan ondanks rapport

AMSTERDAM (ANP) - Het bestuur van de William Schrikker Stichting mag van de raad van toezicht aanblijven, ondanks een vernietigend rapport over de rol van de stichting in de zaak rond het zwaar mishandelde pleegmeisje in Vlaardingen. De raad van toezicht zegt er vertrouwen in te hebben dat het huidige bestuur, dat bestaat uit voorzitter Pim van Uchelen en Marielle Visbeen, leiding kan geven aan de benodigde verbeteringsoperatie.

"Ik geloof niet dat de organisatie en jeugdbescherming gebaat is bij het ontslag van het bestuur", licht Fred Teeven, voorzitter van de raad van toezicht, het besluit toe. Donderdag concludeerden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) dat de hulp van de William Schrikker Stichting en de pleegzorgorganisatie Enver aan het meisje "langdurig en veelvuldig tekortschoot". Beide organisaties staan daarom onder geïntensiveerd toezicht.

Teeven benadrukt dat hij zich kan vinden in de conclusies over de tekortkomingen van de stichting in de Vlaardingse zaak. "Maar er valt wel wat af te dingen op de conclusie dat de hele organisatie niet deugt", voegt hij daaraan toe. Volgens Teeven is de IGJ de afgelopen 3,5 jaar "negen keer" bij ons op bezoek geweest. "Wij hebben altijd gehoord dat we op de goede weg waren", zegt hij.

Woede

Dat het zo fout ging in Vlaardingen zorgt voor woede bij Teeven. "De woede die hierover in Nederland is ontstaan, heb ik ook gehad", zegt hij daarover. Hij zegt dat achter de schermen "uitgebreid is gesproken" over het rapport, maar dat er geen aanleiding voor de raad van toezicht is om het bestuur, dat Teeven zelf heeft aangesteld, te ontslaan.

In maart 2024 werd het inmiddels 11-jarige meisje met zware verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Een week later werden haar pleegouders aangehouden op verdenking van onder meer poging tot doodslag en zware mishandeling.