Kandidaten voorzitterschap IOC kritisch op verkiezingsregels

LAUSANNE (ANP/DPA) - Kandidaten om Thomas Bach op te volgen als voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hebben kritiek geuit op de procedure waaraan zij zich in hun campagne moeten houden. Onder anderen Sebastian Coe, voorzitter van de internationale atletiekbond World Athletics en een van de favorieten om de Duitser op te volgen, sprak zich uit voor een herziening van de regels. Dat deed de Brit na de presentatie van zijn programma aan de IOC-leden op donderdag.

Zes mannen en één vrouw dingen naar de hoogste functie in de sport. Zij mochten zich achter gesloten deuren presenteren aan de IOC-leden in een tijdsbestek van maximaal vijftien minuten en dertig seconden. Vragen mochten niet worden gesteld. De kandidaten mogen zich verder niet meer laten zien.

Coe zei dat persoonlijke interactie veel meer mogelijk moet worden gemaakt, terwijl medekandidaat en IOC-lid prins Feisal al-Hussein eraan toevoegde: "Als ik voorzitter was, zou ik flexibeler zijn met de regels. De wereld moet weten wie zijn leiders zijn."

Enige vrouw

Al-Hussein mocht als eerste zijn presentatie houden na een loting. De andere kandidaten zijn Johan Eliasch, de voorzitter van de internationale skifederatie, David Lappartient, de baas van de internationale wielerbond UCI, de voorzitter van de internationale turnbond Morinari Watanabe en IOC-vicevoorzitter Juan Antonio Samaranch.

De enige vrouw die zich kandidaat stelt is voormalig olympisch zwemster Kirsty Coventry. De Zimbabwaanse verwierp speculaties dat zij Bachs voorkeurskandidaat was. "Hij is erg loyaal aan ons allemaal", zei ze.