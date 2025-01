Winsten op beurzen Europa na nieuwe renteverlaging ECB

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. De aandacht van beleggers ging onder meer uit naar een nieuwe renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB). Op de aandelenmarkt in Amsterdam waren er ook resultaten van olie- en gasconcern Shell en telecombedrijf KPN.

De ECB verlaagde zoals verwacht de rente in de eurozone met een kwart procentpunt. Het is al de vijfde verlaging van de rente sinds juni vorig jaar en er wordt verwacht dat in maart de rente opnieuw daalt. Met de lagere rente wil de centrale bank in Frankfurt de zwakke economie van het eurogebied ondersteunen.

Uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat bleek ook dat de economische groei van de eurozone in het afgelopen kwartaal tot stilstand is gekomen, vooral door krimp in Duitsland en Frankrijk, de grootste economieën van de eurolanden.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 1,6 procent hoger op 919,00 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 844,19 punten. In Londen en Parijs waren plussen tot rond de 1 procent te zien. De DAX in Frankfurt werd 0,4 procent hoger gezet.