Bestuurder brandende auto Dam wordt aangehouden in ziekenhuis

AMSTERDAM (ANP) - De bestuurder van de auto die donderdagmiddag in brand vloog op de Dam in Amsterdam kan elk moment worden aangehouden in het ziekenhuis, meldt een politiewoordvoerder. Hij kan niet zeggen naar welk ziekenhuis de bestuurder is gebracht.

Aan de brand ging een ontploffing vooraf. De bestuurder vatte zelf vlam en raakte gewond. De politie vermoedt dat hij de brand opzettelijk heeft aangestoken. De politiewoordvoerder kan niets zeggen over het motief van de bestuurder.

Toen de auto in brand vloog waren er "behoorlijk wat" omstanders, maar voor zover bekend raakte niemand gewond.