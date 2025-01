Bestuurder ontplofte Cybertruck in Las Vegas geïdentificeerd

LAS VEGAS (ANP/BLOOMBERG) - De bestuurder van de Tesla Cybertruck die woensdag vlak bij een Trump-hotel in Las Vegas ontplofte, is geïdentificeerd. Het gaat om Matthew Livelsberger, van wie eerder al bekend was dat hij het voertuig had gehuurd. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak.

Livelsberger is een sergeant bij de Amerikaanse speciale troepen en is in actieve dienst, meldde CNN. Hij huurde de Cybertruck via Turo, de autoverhuurapp die ook werd gebruikt door Shamsud-Din Jabbar, de verdachte van een aanslag in New Orleans op dezelfde dag. Daarbij vielen vijftien doden.

De FBI behandelt de zaak in Las Vegas als een mogelijke terroristische aanslag. Door de ontploffing kwam alleen de bestuurder om het leven. Omstanders raakten lichtgewond.