Onderzoek naar geestelijke gezondheid verdachte Maagdenburg

MAAGDENBURG (ANP/DPA) - Duitse aanklagers laten een uitgebreid onderzoek doen naar de geestelijke gezondheid van Taleb A., de man die twee weken terug inreed op een kerstmarkt in Maagdenburg. Ze willen weten of de verdachte geestesziek is en zo ja, op welke manier.

De 50-jarige A. werd direct na de aanslag aangehouden en zit vast. Hij werd geboren in Saudi-Arabië en woont sinds 2006 in Duitsland, waar hij werkt als arts. Duitse media schreven dat de man een aanhanger is van de rechtsradicale Alternative für Deutschland. Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser omschreef hem als islamofoob.

Faeser zei maandag ook al dat A. mogelijk geestesziek is. Er is nog geen motief vastgesteld, maar er zouden "opvallende tekenen van een psychische stoornis" zijn.

Bij de aanslag kwamen vijf mensen om het leven en raakten meer dan 230 mensen gewond.