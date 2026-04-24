ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bestuurders Amsterdams studentencorps kunnen weer beurs krijgen

door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 12:47
AMSTERDAM (ANP) - Bestuurders van de corporale studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. uit Amsterdam kunnen weer een beurs krijgen. Na ophef over vrouwonvriendelijk gedrag besloten de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam het corps te straffen. Volgens de instellingen werkt de vereniging aan cultuurverandering en is er "voldoende vertrouwen om de banden te herstellen".
Ongeveer vijf jaar geleden kwamen misstanden bij de ontgroening van het corps aan het licht. Aspirant-leden werden vernederd, geschopt en in elkaar geslagen. De introductietijd werd stilgelegd en de vereniging werkte aan een nieuwe cultuur, met een gedragscode en een meldplicht voor wangedrag.
Een jaar later ging het opnieuw mis tijdens de viering van het lustrum van het corps, waar seksistische toespraken werden gehouden. Tegen vier mannelijke leden van het Amsterdamse corps werd aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie oordeelde dat de leden fatsoensnormen hadden overschreden, maar dat de uitlatingen niet strafbaar waren.
loading

POPULAIR NIEUWS

Waarom brood en melk zo ver uit elkaar liggen, en tien andere trucs van bedrijven om meer geld uit je zak te kloppen

Biograaf: Donald Trump is de gevangene van zijn eigen domheid

Hoe wielrenners Thomas Dekker en Laurens ten Dam in een Netflix-moorddocumentaire belandden.

Waarom diesel veel sneller in prijs stijgt dan benzine

Rechtse en schandaalmedia hebben een nieuw doel gevonden: het liefdesleven van premier Rob Jetten

Je auto ziet minder dan je denkt: rijhulpsystemen falen juist als je ze nodig hebt

Loading