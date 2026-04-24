Bestuurders Amsterdams studentencorps kunnen weer beurs krijgen

AMSTERDAM (ANP) - Bestuurders van de corporale studentenvereniging A.S.C./A.V.S.V. uit Amsterdam kunnen weer een beurs krijgen. Na ophef over vrouwonvriendelijk gedrag besloten de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam het corps te straffen. Volgens de instellingen werkt de vereniging aan cultuurverandering en is er "voldoende vertrouwen om de banden te herstellen".

Ongeveer vijf jaar geleden kwamen misstanden bij de ontgroening van het corps aan het licht. Aspirant-leden werden vernederd, geschopt en in elkaar geslagen. De introductietijd werd stilgelegd en de vereniging werkte aan een nieuwe cultuur, met een gedragscode en een meldplicht voor wangedrag.

Een jaar later ging het opnieuw mis tijdens de viering van het lustrum van het corps, waar seksistische toespraken werden gehouden. Tegen vier mannelijke leden van het Amsterdamse corps werd aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie oordeelde dat de leden fatsoensnormen hadden overschreden, maar dat de uitlatingen niet strafbaar waren.