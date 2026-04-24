Aartsen draait voorgenomen bezuiniging bijstand terug

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet draait een voorgenomen bezuiniging op de bijstand terug. Het gaat om het actief benaderen van mensen die recht hebben op een uitkering, maar daar nog geen gebruik van maken. Die regeling zou versoberd worden, dat zou zo'n 30 miljoen euro per jaar besparen.

Minister Thierry Aartsen (Werk, VVD) bouwt nu versneld het kindgebonden budget af om de besparing te compenseren. Ouders die meer dan ongeveer 58.000 euro per jaar verdienen krijgen per 2027 een lager bedrag uit dat potje, die grens lag eerst op 60.000 euro per jaar.

Aartsen wilde de dienstverlening versoberen om een financiële tegenvaller op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsregeling te betalen. De bezuiniging leidde tot weerstand in de Tweede Kamer, onder meer van GroenLinks-PvdA (binnenkort PRO) en regeringspartijen D66 en CDA. Ook verschillende experts waren kritisch op de bezuiniging. Onder meer de Nationale ombudsman noemde het "een armzalige situatie" dat mensen onder het bestaansminimum zouden zakken, terwijl ze wel recht hebben op een uitkering.