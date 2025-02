Betalingsachterstand gemeente Amsterdam is ongeveer 200 miljoen

AMSTERDAM (ANP) - De betalingsachterstand van de gemeente Amsterdam vanwege duizenden nog niet betaalde facturen is ongeveer 200 miljoen euro, schrijft wethouder Hester van Buren (Financiën) in antwoorden op raadsvragen. Vorige week werd duidelijk dat de hoofdstad kampt met een forse betalingsachterstand door een overstap naar een ander financieel systeem.

"Om dit in context te plaatsen: jaarlijks wordt er door de gemeente Amsterdam ongeveer 3 miljard euro aan facturen betaald", schrijft de wethouder over de betalingsachterstand. Tussen 16 december en 6 januari konden geen betalingen worden verricht met uitzondering van spoedbetalingen vanwege de overstap naar een nieuw systeem. Daarna ontstonden er technische problemen, waardoor de achterstand opliep tot zo'n 43.000 te late betalingen. Vorige week is een crisisteam opgezet om de technische issues op te lossen en de achterstanden zoveel mogelijk weg te werken.

Vorige week zijn er aanpassingen gedaan waardoor het financiële systeem weer naar behoren zou moeten werken. "Wij verwachten met de getroffen maatregelen dat de achterstanden zo spoedig mogelijk worden ingelopen", aldus de wethouder. Door de inzet van het crisisteam worden factuuraanvragen "binnen één werkdag afgehandeld", schrijft Van Buren. De gemeente heeft zo'n twintig klachten gekregen over de achterstallige betalingen.

Vrijdag wil de wethouder een nieuwe brief sturen aan de raad over de voortgang van de betalingsachterstanden.