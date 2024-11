Betogende apothekersassistenten onderbreken Kamerdebat

DEN HAAG (ANP) - Een tiental apothekersassistenten heeft actie gevoerd in de Tweede Kamer waardoor een stemming kortstondig moest worden onderbroken. De apothekersassistenten voeren al langer actie voor een hoger salaris. Dinsdag was er een grote protestbijeenkomst op het Malieveld.

De betogers riepen "actie, actie, actie" en "laat ze niet in de steek, geef geld voor de apotheek". Ze moesten direct de publieke tribune verlaten. Dat verliep allemaal in een gemoedelijke sfeer.

Dit jaar waren er al vaker protesten tijdens vergaderingen van de Tweede Kamer. Dat waren demonstraties tegen de oorlog in de Gazastrook. Het laatste protest in de Tweede Kamer van een groep pro-Palestijnse activisten was vorige maand.