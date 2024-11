Betogers naar hoofdstad Pakistan om vrijlating Khan te eisen

ISLAMABAD (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Duizenden aanhangers van de Pakistaanse oud-premier Imran Khan zijn opgerukt naar hoofdstad Islamabad om zijn vrijlating te eisen. De autoriteiten slaagden niet in pogingen demonstranten tegen te houden met wegblokkades en de inzet van traangas.

Politicus en voormalig cricketster Khan zit al meer dan een jaar vast. Hij wordt vervolgd voor allerlei strafbare feiten, zoals corruptie en aanzetten tot geweld. Meerdere rechtbanken hebben zaken opgeschort of zijn voorwaardelijke vrijlating bevolen.

Het uitblijven van zijn vrijlating leidt tot protesten. De autoriteiten zeggen dat honderden aanhangers van Khan zijn opgepakt na onrust in meerdere steden. In Islamabad zouden voertuigen in brand zijn gestoken en tientallen agenten gewond zijn geraakt.

In de stad worden daarom veiligheidsmaatregelen genomen. Onderwijsinstellingen worden uit veiligheidsoverwegingen gesloten, samenscholingen van meer dan vijf mensen zijn verboden en op sommige plekken wordt mobiele telefonie opgeschort.