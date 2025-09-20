ECONOMIE
D66-leider Jetten: wij laten ons niet intimideren

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 16:08
DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten haalt uit naar de demonstranten in Den Haag die zaterdag ramen van het partijkantoor van D66 hebben ingegooid. "Tuig. Je blijft van politieke partijen af. Als je denkt dat je ons kan intimideren, dikke vette pech. Wij laten ons mooie land nooit afpakken door extremistische relschoppers", reageert Jetten op X.
In het pand was volgens een woordvoerder van de partij niemand aanwezig.
Op het Malieveld was een demonstratie tegen immigratie. Een deel van de betogers bekogelde de politie met stenen en flessen. Ook ging een politieauto in vlammen op. Een deel van de protesterende menigte was de A12 opgelopen. De mobiele eenheid is ingezet, net als twee waterkanonnen.
