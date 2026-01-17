Zelensky beveelt snel meer import van elektriciteit

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense leider Volodymyr Zelensky heeft bevolen snel meer stroom uit het buitenland te importeren. Volgens zijn energieminister Denys Sjmyhal is er in zijn land geen enkele energiecentrale meer te vinden die niet is aangevallen door de Russen. Hij vertelde het parlement afgelopen week dat de energievoorziening "heel moeilijk" is en dat er nog maar genoeg brandstof is voor een week of drie.

Rusland valt energievoorzieningen in het land aan, waardoor de elektriciteit in delen van het land uitvalt. Oekraïne bestookt in Rusland ook de infrastructuur van met name de olie- en gassector.

Volgens Sjmyhal is de situatie het moeilijkst in dichtbevolkte regio's van Kyiv, Dnipropetrovsk, Charkiv en Odesa.