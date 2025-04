Beveiliging NAVO-top 'veel groter' dan bij nucleaire top in 2014

DEN HAAG (ANP) - De maatregelen die worden genomen om wereldleiders te beveiligen tijdens de komende NAVO-top in Den Haag, zijn veel groter dan bij de vorige grote conferentie in de stad, de nucleaire top van 2014. "Er zijn veel meer deelnemers dan toen, en de wereld is echt grimmiger geworden. Daarom is de beveiliging veel omvangrijker dan elf jaar geleden", laten de organisatoren weten.

Over de precieze maatregelen doen ze geen mededelingen, maar ze zeggen wel dat er meer dreigingen zijn. Zo zijn cybercrime, digitale spionage en sabotage een veel groter probleem geworden. Bij de NAVO-top in Litouwen twee jaar geleden werden bijvoorbeeld nep-persberichten geplaatst op een nagemaakte site van de NAVO. Rusland werd daarvoor verantwoordelijk gehouden.

Drones zijn een andere nieuwe dreiging. "In 2014 bestonden die nog niet echt. Nu zijn ze een serieus onderwerp", aldus de organisatoren van de top.