Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker vertraagd door hack

UTRECHT (ANP) - Bevolkingsonderzoek Nederland (BVO NL) heeft uitnodigingen aan vrouwen voor deelname aan baarmoederhalskankeronderzoek vertraagd, meldt de organisatie donderdag. Dat komt door de hack die afgelopen zomer plaatsvond bij Clinical Diagnostics (CD), een van drie laboratoria waar BVO NL mee samenwerkt.

In de laboratoria worden zelftesten en uitstrijkjes verwerkt. Sinds de hack bij CD moeten de andere twee laboratoria die taken uitvoeren en daardoor is er niet genoeg capaciteit "om dit blijvend te kunnen doen".

Normaliter is de tijd tussen twee uitnodigingen voor het bevolkingsonderzoek, afhankelijk van leeftijd, vijf of tien jaar. Op dit moment komt daar voor beide groepen één maand bovenop. "Met iedere maand dat deze situatie aanhoudt, zal het interval ook met één maand toenemen."