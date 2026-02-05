ECONOMIE
Zorgen van omwonenden Tata Steel over gezondheid nemen iets af

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 14:16
HAARLEM (ANP) - De zorgen van omwonenden van Tata Steel over hun gezondheid nemen iets af. In het jaarlijkse onderzoek van Ipsos I&O onder inwoners van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen geeft 38 procent van de deelnemers aan bezorgd te zijn of de leefomgeving wel veilig is voor de gezondheid. Bij het eerste onderzoek in 2021 was dat nog 54 procent, eind 2024 zei 40 procent zich zorgen te maken.
Ipsos I&O doet ieder jaar in opdracht van de provincie Noord-Holland een inwonersonderzoek in de IJmond-regio, waarin de fabrieken van staalproducent Tata Steel zijn gevestigd. De onderzoekers vergelijken de uitkomsten steeds met een landelijk panel, dat volgens hen representatief is voor de Nederlandse bevolking.
Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben gezamenlijk ruim 150.000 inwoners, daarvan deden er 655 mee aan het onderzoek. Ruim 80 procent daarvan zegt met plezier in de IJmond te wonen. Ze beoordelen hun woongenot met een 7,5, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Landelijk is dat een 7,6.
