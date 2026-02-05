Zes jaar gevangenisstraf voor dodelijke aanvaring op Noordzee

LONDEN (ANP/RTR) - De Russische kapitein die met het schip Solong betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Noordzee, is in Engeland veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Vladimir Motin was maandag al schuldig bevonden aan grove nalatigheid.

Het containerschip Solong botste in maart vorig jaar voor de Britse kust op de tanker Stena Immaculate, die voor anker lag met ruim 220.000 vaten vliegtuigbrandstof aan boord. Na de botsing brak brand uit. Een 38-jarig bemanningslid van de Solong raakte vermist. Omdat hij nooit is gevonden, wordt ervan uitgegaan dat hij dood is.

De aanklagers verweten kapitein Motin tijdens het proces dat hij "helemaal niets" had gedaan om de aanvaring te voorkomen. De Solong lag al ruim dertig minuten op ramkoers met de Stena Immaculate. De rechter zei dat het bemanningslid stierf onder bevel van Motin "en als gevolg van uw grove nalatigheid".

De Solong voer met voornamelijk alcohol aan boord van Schotland naar de haven van Rotterdam.