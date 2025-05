Bevrijdingsfestivals drukbezocht

HAARLEM (ANP) - Het is druk bij de verschillende bevrijdingsfestivals in Nederland. Maandagmiddag ontstak premier Dick Schoof het bevrijdingsvuur in Wageningen, wat het startschot was voor de veertien festivals. Toen de premier op het podium stond, waren er ook pro-Palestijnse protesten.

De organisatie van het festival in Haarlem meldde rond 14.00 uur dat het niet eerder "zo druk" was op dat tijdstip. Dat komt vermoedelijk doordat de populaire Roxy Dekker daar optrad. Zangeres Bente vroeg het publiek stil te staan bij de situatie in de wereld en met name in Gaza. Het veld voor het hoofdpodium is helemaal vol.

Ook in Utrecht is het druk. Er staan lange rijen om het festival binnen te komen.

Het festivalterrein in Wageningen staat ook vol. Onder anderen RONDÉ trad daar op, direct na het ontsteken van het bevrijdingsvuur door Schoof. Ook in de rest van de Gelderse stad, die dit jaar het decor is van de Nationale Viering van de Bevrijding, zijn veel mensen op de been.