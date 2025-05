ICJ verwerpt Soedanese genocidezaak tegen VAE

DEN HAAG (ANP/AFP) - Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) heeft een genocidezaak verworpen die Soedan heeft aangespannen tegen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het hof in Den Haag vindt dat het "niet bevoegd" is te oordelen in de zaak.

Soedan had de VAE voor het ICJ gedaagd omdat het land met vermeende steun aan de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) zou hebben bijgedragen aan genocide. De beschuldigingen worden ten stelligste ontkend door de VAE.

Het Soedanese leger is al twee jaar verwikkeld in een bloedige oorlog met de RSF. De oorlog heeft al tienduizenden levens geëist en zeker 13 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen.