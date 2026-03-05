ECONOMIE
Justitieminister Bondi gedagvaard om te getuigen in zaak-Epstein

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 2:19
anp050326005 1
WASHINGTON (ANP) - De commissie van het Huis van Afgevaardigden die zich buigt over de afhandeling van de zaak rond Jeffrey Epstein, heeft gestemd voor het dagvaarden van de Amerikaanse minister van Justitie Pam Bondi. De commissie wil de minister spreken over haar rol bij de publicatie van de dossiers.
Commissielid Nancy Mace liet woensdag weten dat ze Bondi onder meer zal vragen naar dossiers rond Epstein die niet zijn vrijgegeven. Ze had het daarbij over "een van de grootste doofpotaffaires uit de Amerikaanse geschiedenis".
Bondi kreeg eerder al flinke kritiek op de manier waarop informatie over Jeffrey Epstein is vrijgegeven. Ze gaf toe dat daarbij fouten zijn gemaakt, zoals het publiceren van de namen van slachtoffers. Maar Bondi verdedigde het werk van haar ministerie en zei dat honderden medewerkers duizenden uren hebben besteed aan het evalueren van miljoenen documenten.
