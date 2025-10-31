Bezoek aan Sarkozy leidt tot klacht tegen Franse minister

PARIJS (ANP) - Een dertigtal advocaten heeft een klacht ingediend tegen de Franse minister van Justitie Gérald Darmanin wegens belangenverstrengeling, na zijn bezoek aan Nicolas Sarkozy in de gevangenis La Santé. Dat melden Franse media. Volgens de advocaten bedreigt het bezoek van Darmanin aan de voormalig president de gerechtelijke onafhankelijkheid.

Darmanin bezocht de ex-president woensdagavond tussen 19.00 uur en 19.45 uur in aanwezigheid van de gevangenisdirecteur. De minister had ook een gesprek met het gevangenispersoneel over de veiligheid van de voormalig president.

Sarkozy werd op 25 september veroordeeld tot vijf jaar cel voor zijn aandeel in de Libië-affaire. Hij zit sinds 21 oktober in een gevangenis in Parijs.