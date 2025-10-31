ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Test: zijn er proteïnerepen die écht deugen?

tips
door Ans Vink
vrijdag, 31 oktober 2025 om 6:54
Scherm­afbeelding 2025-10-31 om 07.05.11
Proteïnerepen zijn razend populair bij sporters, afvallers en drukbezette mensen die snel eiwitten willen binnenkrijgen. Maar zijn deze repen echt gezond en zinvol, of vooral marketing?
Gezondheidswetenschappers zijn kritisch. Zoals Frederike Rauer stelt in het SZ Magazin: “Voor de meeste consumenten hebben proteïnerepen weinig tot geen voordeel en meestal zijn ze behoorlijk prijzig”. Toch zijn er uit recente onafhankelijke tests enkele positieve uitzonderingen naar voren gekomen.
Waar moet je op letten bij een goede proteïne reep?
Kijk niet alleen naar het gehalte eiwit per reep (idealiter 15-20 gram), maar vooral ook naar suiker en toegevoegde stoffen. De beste repen van 2025 bevatten weinig suiker, een compleet aminozuurprofiel en zo min mogelijk kunstmatige toevoegingen.
  • Kies voor repen met een hoog eiwitgehalte en een laag suikergehalte.
  • Let op keurmerken (halal, vegan) en of de ingrediënten transparant zijn vermeld.
Volgens n Debeterewereld.nl springt Barebells eruit als testwinnaar met minder dan 2% suiker en veel eiwit. Ook XXL Nutrition, Body&Fit en NoordCode bieden goed beoordeelde opties.
Scherm­afbeelding 2025-10-31 om 06.57.08
Voor wie is een proteïne reep nuttig?
Sporters na intensieve inspanning, mensen met verhoogde eiwitbehoefte en wie snel een verantwoorde snack zoekt. Voor de gewone consument blijft echte voeding (yoghurt, kwark, bonen) echter vaak gezonder én goedkoper.
Meer weten over eiwitrepen en hun (milieu)impact? Lees het RIVM-rapport over eiwitkwaliteit en nieuwe eiwitbronnen:

Lees ook

Als je na een training je spieren wil laten groeien, moet je dit vlees kiezenAls je na een training je spieren wil laten groeien, moet je dit vlees kiezen
Hoe je er zeker van kunt zijn dat je vet verliest en niet je spieren als je lijntHoe je er zeker van kunt zijn dat je vet verliest en niet je spieren als je lijnt
Hebben we al die producten met 'extra proteïne' echt nodig?Hebben we al die producten met 'extra proteïne' echt nodig?
Vrouw overlijdt door een overdosis eiwittenVrouw overlijdt door een overdosis eiwitten
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet

117396750 m normal none

Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

ANP-530817766

Buurtkatten in je tuin? Met deze 7 tips houd je ze vriendelijk op afstand

Loading