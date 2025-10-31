Test: zijn er proteïnerepen die écht deugen?

Proteïnerepen zijn razend populair bij sporters, afvallers en drukbezette mensen die snel eiwitten willen binnenkrijgen. Maar zijn deze repen echt gezond en zinvol, of vooral marketing?

weinig tot geen voordeel en meestal zijn ze behoorlijk prijzig". Toch zijn er uit recente onafhankelijke tests enkele positieve uitzonderingen naar voren gekomen. Gezondheidswetenschappers zijn kritisch. Zoals Frederike Rauer stelt in het SZ Magazin: "Voor de meeste consumenten hebben proteïnerepen

Waar moet je op letten bij een goede proteïne reep?

Kijk niet alleen naar het gehalte eiwit per reep (idealiter 15-20 gram), maar vooral ook naar suiker en toegevoegde stoffen. De beste repen van 2025 bevatten weinig suiker, een compleet aminozuurprofiel en zo min mogelijk kunstmatige toevoegingen.

Kies voor repen met een hoog eiwitgehalte en een laag suikergehalte.

Let op keurmerken (halal, vegan) en of de ingrediënten transparant zijn vermeld.

Volgens n Debeterewereld.nl springt Barebells eruit als testwinnaar met minder dan 2% suiker en veel eiwit. Ook XXL Nutrition, Body&Fit en NoordCode bieden goed beoordeelde opties.

Voor wie is een proteïne reep nuttig?

Sporters na intensieve inspanning, mensen met verhoogde eiwitbehoefte en wie snel een verantwoorde snack zoekt. Voor de gewone consument blijft echte voeding (yoghurt, kwark, bonen) echter vaak gezonder én goedkoper.

Meer weten over eiwitrepen en hun (milieu)impact? Lees het RIVM-rapport over eiwitkwaliteit en nieuwe eiwitbronnen: