Bezoek Holocaustmuseum was genoemd als optie, zegt Marcouch

ARNHEM (ANP) - De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, zegt dat hij met rapper Ye niet per se naar het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam wilde gaan. Het museum is volgens hem "de revue gepasseerd van wat je zou kunnen doen", er is aan gedacht, maar het was nog niet concreet, "anders hadden we wel contact opgenomen en een afspraak gemaakt". Marcouch noemt het "spijtig dat het lijkt alsof alles richting het Holocaustmuseum gaat".

De organisatie achter het Holocaustmuseum, Joods Cultureel Kwartier (JCK), maakte zaterdagmiddag duidelijk dat ze niet wil meewerken aan een bezoek van Ye. JCK zegt dat er ook geen overleg over is geweest. Volgens Marcouch was er "goed overleg met de leden van de Joodse gemeenschap", onder wie de opperrabbijn, en was het "een uitnodiging tot een ontmoeting met de gemeenschap, een dialoog, een gesprek". In dat verband is het Holocaustmuseum volgens Marcouch een plek "waar je naartoe gaat als je je wil verdiepen in de historie".