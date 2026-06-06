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Gedetineerde nog voortvluchtig na ontsnapping ziekenhuis België

Samenleving
door anp
zaterdag, 06 juni 2026 om 19:00
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BRUGGE (ANP/BELGA) - De Russische gedetineerde die vrijdag ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge, is nog steeds voortvluchtig. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen. Alaouidi Djabrailov moest een medische ingreep ondergaan, maar bedreigde zijn bewakers tijdens een kledingwissel met een scherp voorwerp.
Sinds hij vrijdagochtend uit het ziekenhuis wist te ontsnappen, ontbreekt elk spoor van hem. "Alle middelen worden momenteel ingezet om de man op te sporen", meldde het parket vrijdag.
De Rus zat een gevangenisstraf uit van veertig maanden voor diefstal en geweldpleging. Ontsnappen zelf is in België, net als in Nederland, niet strafbaar. Djabrailov riskeert wel een nieuwe veroordeling voor de misdaden die hij pleegde om te vluchten.
De politie roept op de man niet zelf te benaderen, maar zo snel mogelijk de politie te bellen.
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