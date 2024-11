Bezoek Spaanse koning aan rampgebied Chiva opgeschort

VALENCIA (ANP) - Het bezoek van de Spaanse koning aan het door noodweer getroffen dorp Chiva is opgeschort, melden Spaanse media, waaronder de Spaanse krant ABC. De koning kwam eerder op zondag in het dorp Paiporta aan waarna er daar protesten ontstonden. Inmiddels heeft de koning Paiporta verlaten. Daarna zou hij het dorp Chiva bezoeken. Dat bezoek is nu opgeschort na een gezamenlijk akkoord van nationale, regionale en koninklijke autoriteiten.

Koning Felipe, koningin Letizia, premier Pedro Sánchez en president van de regio Valencia, Carlos Mazón, bezochten op zondag het dorp Paiporta. Daar protesteerde een groep mensen, die ook met modder gooide. Volgens de Spaanse krant El Mundo is een beveiliger van de koning gewond geraakt aan zijn hoofd.