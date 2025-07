Bezwaar maken tegen verkeersboetes tijdelijk niet mogelijk

LEEUWARDEN (ANP) - Het is tijdelijk niet mogelijk om digitaal bezwaar te maken tegen verkeersboetes. Het Digitaal Loket Verkeer is niet beschikbaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) vrijdag. Dat betekent volgens een woordvoerster van het CJIB onder meer dat mensen geen foto's kunnen bekijken van de overtreding die zij hebben begaan.

De problemen zijn een gevolg van het besluit van het Openbaar Ministerie om alle interne systemen los te koppelen van het internet. Dat is gebeurd na een waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat er "een kwetsbaarheid" zit in het systeem. Dat houdt ook in dat OM-medewerkers niet meer kunnen inloggen van buiten een OM-locatie.

Het OM heeft sinds vrijdagochtend geen updates meer gedeeld over de aard en de gevolgen van de mogelijke kwetsbaarheid.