Biden: dader New Orleans had afstandsbediening voor explosieven

WASHINGTON (ANP) - De man die in New Orleans met een voertuig een aanslag pleegde waarbij zeker vijftien mensen omkwamen, had een afstandsbediening voor explosieven in zijn wagen. Dit zei president Joe Biden donderdag. Biden zei verder dat de FBI hem had verteld dat de aanslagpleger alleen handelde en dat de dader enkele uren voor de aanslag explosieven op andere locaties in het French Quarter had geplaatst.

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Alejandro Mayorkas waarschuwde tegen het leggen van verbanden tussen de aanslag in New Orleans en de explosie van een Tesla Cybertruck in Las Vegas. De twee daders van de aanslagen in New Orleans en Las Vegas hadden bijvoorbeeld allebei in het leger gediend en hun wagens gehuurd via dezelfde app.

"Dit stelt niet per se een verband tussen de twee gebeurtenissen vast", zei Mayorkas in een interview met CNN toen hem werd gevraagd naar de parallellen. "Ik denk dat we nog niet genoeg weten." FBI-onderzoekers hadden eerder ook al verklaard dat de federale politie momenteel geen verband ziet tussen de aanslag in New Orleans en de explosie van de Tesla Cybertruck. Biden benadrukte dit ook, maar zei dat de onderzoeken zouden doorgaan om te bepalen of er een verband is tussen de incidenten.