Biden en Blinken bezoeken Amazonegebied

MANAUS (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Joe Biden is een bezoek begonnen aan het Amazone-regenwoud om de strijd tegen klimaatverandering te promoten, meldt het Witte Huis. De 81-jarige Biden is de eerste zittende Amerikaanse president die het gebied bezoekt. Hij wordt vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

Biden landde in de Braziliaanse stad Manaus, in het hart van 's werelds grootste jungle. Hij arriveerde er vanuit Peru, waar hij zijn laatste top met leiders uit de regio Azië-Pacific bijwoonde. De stop is onderdeel van zijn afscheidstournee door Zuid-Amerika, voordat hij in januari het presidentschap overdraagt aan Donald Trump.

Het Amazonegebied, dat negen landen beslaat, is cruciaal voor de strijd tegen klimaatverandering omdat het planeetverwarmende koolstofdioxide uit de atmosfeer kan absorberen. Biden bezoekt er onder meer een museum en ontmoet er inheemse en lokale leiders die zich inzetten voor de bescherming van het gebied.

Milieu- en klimaatdeskundigen vrezen dat een tweede presidentschap van Trump de recente vooruitgang in de overgang naar groene energie ongedaan zou kunnen maken. De Verenigde Staten zouden onder Biden hun doel hebben bereikt om klimaatfinanciering te verhogen tot 11 miljard dollar per jaar, meldde het Witte Huis vlak voor Bidens bezoek.

Trump heeft beloofd Bidens klimaatbeleid terug te draaien en zou de VS, na China de grootste vervuiler ter wereld, opnieuw uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 willen terugtrekken, zoals hij deed in zijn eerste termijn. Tijdens zijn campagne beloofde Trump met onder meer de leus 'drill, baby, drill' de winning van fossiele brandstoffen als olie en gas te verhogen.