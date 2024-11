Italië nog eens vijf jaar gastheer van ATP Finals

TURIJN (ANP) - De ATP Finals zijn tot en met 2030 in Italië. Dat hebben tennisfederatie ATP en de Italiaanse bond FITP bekendgemaakt na de eindstrijd van het eindejaarstoernooi in Turijn, waar het toernooi sinds 2021 is. Voor de jaren na 2025 krijgt mogelijk een andere Italiaanse stad de eer om de Finals te organiseren.

"De afgelopen vier jaar heeft Italië zich laten zien als een ongelooflijke gastheer voor ons meest prestigieuze evenement, met de visie om een echt speciale ervaring te creëren voor zowel spelers als fans. Dank aan FITP en alle eventpartners voor hun steun in de afgelopen vier jaar. We kijken ernaar uit om samen de lat hoger te blijven leggen", stelde de Italiaanse voorzitter Andrea Gaudenzi in een verklaring van de ATP.

Alle vijftien sessies van de ATP Finals waren afgelopen acht dagen uitverkocht, wat betekende dat ruim 183.000 toeschouwers op het evenement afkwamen. De Italianen in de uitverkochte Inalpi Arena van Turijn zagen zondagavond hun landgenoot Jannik Sinner ten koste van de Amerikaan Taylor Fritz (6-4 6-4) voor het eerst het eindejaarstoernooi winnen.