Slechts 3922 ouderenwoningen gebouwd, ver onder doelstelling

In Nederland worden dit jaar 3922 seniorenwoningen gebouwd, een aanzienlijk lager aantal dan de regering oorspronkelijk had gepland, meldt het vakblad Cobouw op basis van eigen onderzoek. Voormalig woonminister Hugo de Jonge kondigde in 2022 aan dat er tot 2030 jaarlijks gemiddeld 36.000 nieuwe seniorenwoningen moesten komen.

De woningen die worden opgeleverd, sluiten bovendien niet goed aan op de woonwensen van senioren. Het aanbod bestaat grotendeels uit huurwoningen in grootschalige complexen, terwijl 65-plusparen koopwoningen en kleinschalige woonvormen prefereren. Cobouw analyseerde een projectdatabase, die informatie bevat over ruim 400.000 bouwprojecten in Nederland.

Het kabinet-Schoof wil het eerder ingezette beleid om 290.000 ouderenwoningen te bouwen voor 2030 voortzetten. Door de bouwvertragingen kunnen veel ouderen niet verhuizen naar een geschikte seniorenwoning. Het grote tekort komt door bekende problemen in de bouwsector. Zo maakt de hogere rente investeren minder aantrekkelijk, terwijl grond duur is en er te weinig bouwlocaties zijn.