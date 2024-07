Biden ondanks covid van plan Netanyahu volgende week te ontmoeten

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kan komende week waarschijnlijk gewoon op bezoek bij de Amerikaanse president Joe Biden, ondanks diens covidbesmetting. Het Witte Huis vertrouwt erop dat Biden op tijd hersteld is voor Netanyahu's reis naar Washington.

De Israëlische premier mag komende woensdag het Amerikaanse Congres toespreken, maar komt waarschijnlijk al eerder naar de Verenigde Staten. Israëlische media melden eerder dat de ontmoeting met Biden voor maandag op de agenda stond, maar die dag is niet zeker.

"We moeten ervoor zorgen dat de gezondheid van de president en zijn herstel van covid prioriteit krijgen", aldus Bidens adviseur nationale veiligheid John Kirby. Hij benadrukt wel dat hij verwacht dat de twee leiders elkaar zullen spreken tijdens Netanyahu's bezoek aan Washington. Een medewerker van het Witte Huis zegt dat vicepresident Kamala Harris in elk geval de mogelijkheid heeft om met Netanyahu te spreken als hij in de stad is.

Biden heeft volgens zijn dokter milde symptomen van covid en hij werkt in isolatie voorlopig gewoon door.