Premier Schoof had 'leuk gesprekje' met koning Charles

WOODSTOCK (ANP) - Premier Dick Schoof heeft op een top van Europese staatshoofden en regeringsleiders op het Engelse landgoed Blenheim een "leuk gesprekje" gevoerd met koning Charles.

"Hij weet natuurlijk ook heel goed dat wij een koninkrijk zijn. Dus daar hebben we het kort even over gehad. En hij wist ook dat ik ruim twee weken geleden begonnen ben als premier. Dus hij had zijn dossiers goed op orde", aldus Schoof. Die maakte de ontmoeting niet belangrijker dan die was. "Het was een receptie. En dat deed hij met iedereen. Dat is logisch, zo gaat dat."

Op het landgoed Blenheim is de vierde top van de Europese Politieke Gemeenschap sinds de oprichting in 2022. Ruim 45 Europese landen van binnen en buiten de Europese Unie praten in dit forum informeel over grote vraagstukken voor het Europese continent, zoals veiligheid en defensie. De Britse regering vond het kasteel, dat vergeleken wordt met Versailles, een passende locatie voor de top. Onder anderen werd hier de Britse staatsman Sir Winston Churchill geboren.