Biden overlegt met familie na debatdebacle

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft na zijn moeizaam verlopen verkiezingsdebat met familie overlegd in Camp David. Hij trok zich met zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen terug in dat buitenverblijf, bericht The New York Times. De familie van Biden moedigt hem volgens bronnen van de krant aan om niet op te geven.

De president en zijn team bekijken wat de volgende stap is na het als rampzalig beoordeelde televisiedebat tegen Trump. Een warrige Biden had toen soms moeite om uit zijn woorden te komen. Dat leidde tot paniek in het Democratische kamp en tot discussie over de vraag of de 81-jarige politicus nog geschikt is als presidentskandidaat. Ook klonk kritiek op de medewerkers die de president moesten klaarstomen voor het debat.

Biden heeft zelf publiekelijk toegegeven dat het debat niet goed is verlopen. Een ingewijde vertelde de krant dat zijn zoon Hunter Biden hem nu aanspoort de druk te negeren om een stap terug te doen. Andere familieleden zouden bekijken hoe ze de president het best kunnen ondersteunen. Plaatsmaken voor een andere kandidaat is naar verluidt niet besproken.

De onrust binnen de partij houdt ondertussen aan. De krant schrijft dat het campagneteam van Biden het hele weekend telefoongesprekken heeft gevoerd met boze geldschieters. Ze hopen te voorkomen dat die zich terugtrekken. Ook verschenen bondgenoten in talkshows om de president te verdedigen. Biden wordt maandagavond (plaatselijke tijd) terugverwacht in het Witte Huis.